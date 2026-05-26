Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

МакSим сломали челюсть: «Скажи спасибо, что не грудную клетку»

Певица МакSим получила перелом челюсти, пока врачи боролись за ее жизнь
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) призналась, что в 2021 году получила перелом челюсти, пока врачи боролись за ее жизнь. Об этом она рассказала на шоу Басты «Вопрос ребром».

Когда она впервые увидела себя в зеркало после выхода из комы, то заметила изменения в районе челюсти.

«Врач там что-то делает там, свои какие-то дела, бумажки: сломали тебе челюсть, все нормально, чего ты. Пока были экстренные ситуации и нужно было в секунды вытаскивать эти огромные шланги из всего организма. Он сказал: спасибо скажи еще, что грудную клетку на месте оставили, потому что, когда качается сердце, еще ломается грудная клетка», — вспоминает она.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

В мае 2025-го МакSим заявила, что во время комы была в параллельном мире. По словам певицы, нахождение в коме непохоже ни на один сон. В тот момент она осознавала, что ее может не стать.

Ранее Пенелопа Крус рассказала об угрожающем жизни заболевании.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!