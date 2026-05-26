МакSим сломали челюсть: «Скажи спасибо, что не грудную клетку»

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) призналась, что в 2021 году получила перелом челюсти, пока врачи боролись за ее жизнь. Об этом она рассказала на шоу Басты «Вопрос ребром».

Когда она впервые увидела себя в зеркало после выхода из комы, то заметила изменения в районе челюсти.

«Врач там что-то делает там, свои какие-то дела, бумажки: сломали тебе челюсть, все нормально, чего ты. Пока были экстренные ситуации и нужно было в секунды вытаскивать эти огромные шланги из всего организма. Он сказал: спасибо скажи еще, что грудную клетку на месте оставили, потому что, когда качается сердце, еще ломается грудная клетка», — вспоминает она.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

В мае 2025-го МакSим заявила, что во время комы была в параллельном мире. По словам певицы, нахождение в коме непохоже ни на один сон. В тот момент она осознавала, что ее может не стать.

