Звезда «Слова пацана» сыграет клоуна-афериста

Звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев принял участие в проекте «Мошенник. История клоуна». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатров START и PREMIER.

Зулькарнаев сыграет провинциального циркача. Из-за желания отомстить за обман родного человека клоун оказывается втянут в группировку телефонных мошенником и становится гениальным аферистом.

Режиссер проекта Антон Федоров. В ролях Ксения Трейстер, Ефим Белосорочка, Евгения Симонова, Константин Мурзенко, Влад Ценёв, Юрий Кузнецов, Катя Федина, Владимир Коморов, Татьяна Рябоконь, Рустам Ахмадеев, Наталья Рычкова, Алина Доценко, Сергей Шайдаков, Инна Сухорецкая.

Съемки будут проходить в Москве, Подмосковье и Костроме.

«Скажу лишь, что я по-человечески счастлив работать с Антоном Федоровым, он глубокий нежный волшебник. Я многому учусь у него. Он умеет создавать сложные хрупкие миры, в которые очень интересно играть. И я, как актер, может быть, впервые чувствую такую свободу и радость», — поделился Зулькарнаев.

Ранее сообщалось, что сценарист «Слова пацана» будет работать над экранизацией «Острова сокровищ».