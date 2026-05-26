Сценарист «Слова пацана» будет работать над экранизацией «Острова сокровищ»

В России снимут новую экранизацию «Острова сокровищ»
Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев примет участие в создании экранизации «Острова сокровищ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Централ партнершип».

Золотарев напишет сценарий к проекту. Картина выйдет в формате семейного фильма. Его релиз запланирован на 1 января 2029 года.

«На данный момент идет активная разработка сценария фильма «Остров сокровищ», в котором точно будут звучать известные всем композиции из одноименного мультфильма», — отметили в пресс-службе компании.

Одной из наиболее известных экранизаций романа Роберта Стивенсона является советский двухсерийный полнометражный мультфильм «Остров сокровищ». В нем совмещена перекладная мультипликация и игра живых актеров. Режиссер мультфильма — Давид Черкасский. Роли озвучивали Валерий Бессараб, Валерий Чигляев, Виктор Андриенко, Армен Джигарханян, Евгений Паперный, Борис Вознюк, Юрий Яковлев, Георгий Кишко.

В мае издание ТАСС сообщало, что в Крыму пройдут съемки экранизации романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия».

