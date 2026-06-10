Бикович рассказал о подарке Джонни Деппу, в котором тот появился на суде с Эмбер Херд

Актер Милош Бикович признался Super, что однажды подарил Джонни Деппу галстук с мозаикой белградского храма Святого Саввы.

По словам Биковича, Депп надел этот галстук на одно из заседаний суда с бывшей женой Эмбер Херд.

Джонни Депп состоял в браке с Эмбер Херд с 2015 по 2017 год. Актриса развелась с артистом из-за домашнего насилия. В 2019 году адвокаты актера обвинили Херд в клевете и подали встречный иск. Судебный процесс длился с апреля 2020 по июнь 2022 года.

В июне 2022 года суд присяжных признал Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

В мае 2026-го в Венгрии арестовали мужчину, подозреваемого в краже данных банковской карты актера Джонни Деппа и трате более $700 тысяч с его счета.

Ранее русская экс-пассия Джонни Деппа обратилась к хейтерше после видео с кладбищем.