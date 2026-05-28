Мошенник украл данные карты Джонни Деппа, потратил с нее $700 тысяч и был арестован

В Венгрии арестовали мужчину, потратившего $700 тысяч с карты Джонни Деппа

В Венгрии арестовали мужчину, подозреваемого в краже данных банковской карты актера Джонни Деппа и трате более $700 тысяч с его счета, пишет Daily Mail.

По данным следствия, 27-летний гражданин Иордании использовал данные банковской карты актера для онлайн-покупок и бронирования жилья. Всего полиция изучает более 300 незаконных транзакций на сумму около $700 тысяч.

Следователи утверждают, что деньги списывались со счета Деппа почти два года — с начала 2024-го до конца 2025 года. Сам актер, как сообщается, не замечал подозрительных операций, пока банк не обратил на них внимание.

Подозреваемого задержали в квартире в Будапеште. Во время обыска полиция изъяла электронные устройства, которые могли использоваться для мошеннических операций. Также в доме нашли вещества, предположительно связанные с наркотиками.

Власти заявили, что мужчину удалось вычислить по IP-адресам, электронной почте и венгерскому номеру телефона, использовавшимся при оформлении заказов.

Сам подозреваемый отрицает обвинения, однако суд уже отправил его под арест. Полиция пока не знает, как именно злоумышленник получил доступ к данным карты актера. Следователи рассматривают версии утечки данных, взлома или компрометации через прошлые онлайн-покупки.

