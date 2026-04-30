Русская экс-пассия Джонни Деппа обратилась к хейтерше после видео с кладбищем

Модель Юлия Власова пригрозила своей преследовательнице
im__iuliia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Русская экс-пассия голливудского актера Джонни Деппа Юлия Власова обратилась к своей хейтерше. Последствиями травли модель пригрозила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Власовой, фанатка Деппа уже второй год преследует ее, собрала клуб хейтеров и недавно начала публиковать ИИ-видео, якобы сделанные на кладбище на прощании с Власовой.

«Давай так: еще один подобный выплеск скудоумия, и я перестану делать вид, что тебя не существует. Поверь, твое нежное раненое сердечко точно не выдержит погружения в наши личные отношения», — пообещала она, призвав женщину остановиться.

В 2024 году о Власовой заговорили благодаря роману с голливудским актером. Модель познакомилась со знаменитостью на кинофестивале в Карловых Варах в 2021 году.

Юлия Власова сетовала, что Джонни Депп не познакомился с ее родителями лично. Девушка родилась в городе Полевской Свердловской области, а затем переехала с матерью в Екатеринбург, где окончила школу. Затем модель училась в МГИМО и Западно-Чешском университете в Праге.

В конце 2024 года модель объявила о помолвке. СМИ выяснили, что она обручилась с миллионером и предпринимателем из Праги Виктором Фишером.

