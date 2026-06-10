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Культура

Стилист Алеко Надирян о работе с Этери Тутберидзе: «Это было волнительно»

Стилист Надирян признался, что работа Тутберидзе была для него волнительной
Пресс-служба Алеко Надиряна

Стилист, журналист и ведущий Алеко Надирян (ALEKÓ) поделился деталями работы с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом он рассказал в разговоре с «Леди Mail».

Надирян работал с Тутберидзе над фотосессией для своего глянцевого журнала «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ*». По словам стилиста, обложка издания с тренером стала «одной из самых волнительных» для него.

Алеко подчеркнул, что Тутберидзе никогда не дает интервью, а съемка для его журнала стала для нее первой.

«Вы всегда привыкли ее видеть рядом с ученицами, на льду или тогда, когда они получают олимпийские медали. А сейчас это какой-то новый жанр, новый подход к визуальному коду, который Этери Георгиевне не свойственен. И это было интересно и волнительно для меня», — признался стилист.

Этери Тутберидзе с 1994 по 1998 год работала тренером в США, после чего вернулась в Россию. Тренер подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Ранее Познер восхитился Тутберидзе.

 
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