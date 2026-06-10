Звезда «Холопа» призналась в любви Прилучному

Актриса Ольга Дибцева призналась, что обожает коллегу Павла Прилучного. Ее слова передает News.ru.

Дибцева заявила, что Прилучный «очень секси».

«Мы больше 15 лет коллеги и любим друг друга», — поделилась артистка.

Дибцева известна по роли Аглаи Дмитриевны в фильме «Холоп». В ее фильмографии более 80 проектов. Она снималась в таких картинах, как «Привет, Киндер!», «Универ», «Третье сентября», «Елки-10», «Деффчонки», «Последний министр», «Бой с тенью 3D: Последний раунд».

Прилучный и Дибцева вместе снялись в фильме «Холоп-3». Картина выйдет 11 июня в широкий прокат.

9 июня Клим Шипенко допустил возможность выхода четвертой части франшизы «Холоп». При этом кинематографист подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от зрительского интереса, поскольку сейчас трилогия считается завершенной. Впрочем, режиссер отметил, что с радостью относится к идее вернуться к франшизе.

По словам Шипенко, актеры разделяют его энтузиазм при работе над картиной. Он уверил, что никто не просыпается с мыслью: «Зачем я согласился сниматься в «Холопе»?» Все заряжены и полностью вовлечены в процесс.

Ранее Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд.