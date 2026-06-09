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Культура

«Как можно отказать себе в удовольствии?»: Шипенко назвал условие выхода «Холопа-4»

Режиссер Шипенко заявил, что выход четвертой части «Холопа» зависит от зрителей
Yellow, Black and White Films, МЕМ-CINEMA

Режиссер Клим Шипенко допустил возможность выхода четвертой части франшизы «Холоп». Его слова передает ТАСС.

При этом Шипенко подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от зрительского интереса, поскольку сейчас трилогия считается завершенной. Впрочем, режиссер отметил, что с радостью относится к идее вернуться к франшизе.

«Я получаю огромное удовольствие, снимая эти фильмы, для меня это праздник, несмотря на объективные сложности — кино есть кино», — заявил кинематографист.

По словам Шипенко, актеры тоже разделяют его энтузиазм при работе над картиной. Он уверил, что никто не просыпается с мыслью: «Зачем я согласился сниматься в «Холопе»?» Все заряжены и полностью вовлечены в процесс.

«Как можно отказать себе в том, чтобы испытать это удовольствие вновь? Так что, возможно, четвертая часть будет», — отметил режиссер.

Первый «Холоп» вышел в 2020 году и стал рекордсменом российского проката. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. В 2024-м вышел сиквел «Холопа». Премьера третьей части запланирована на 12 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что ридли Скотт снимет «Остров сокровищ» с Хью Джекманом в роли Джона Сильвера.

 
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