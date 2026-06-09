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Культура

Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд

Актер Бикович заявил, что российское кино не уступает Голливуду
Пресс-служба ресторан «Savva»

Актер Милош Бикович заявил ТАСС, что российское кино не уступает голливудскому.

Бикович отметил, что российские проекты не отстают с точки зрения искусства и техники.

«Русская школа, актерская школа — это та школа, в которой учился весь Голливуд. Это та школа, в которой учились в Сербии», — поделился артист.

По мнению Биковича, у отечественных проектов есть проблемы в сфере продвижения из-за невозможности показать их в широком прокате. Несмотря на это, артист подчеркнул, что российская школа внесла большой вклад в развитие мирового киноискусства.

«Школа монтажа, Эйзенштейн — пионер в кинематографе. Очень много инноваций и очень много в кинематографе было создано и сделано в России», — рассказал актер.

Милош Бикович родился в столице Сербии в Белграде. Он стал наиболее известен российскому зрителю после участия в фильме «Холоп» в 2019 году. Картина собрала в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». В 2024-м вышел сиквел «Холопа». Премьера третьей части запланирована на 12 июня 2026 года.

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