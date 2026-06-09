Галыгин начал собирать воспоминания участников СВО

Комик и телеведущий Вадим Галыгин признался в беседе с «Пятым каналом», что готовит проект, посвященный бойцам СВО.

Цель этого проекта заключается в сборе воспоминаний участников специальной военной операции по письмам, запискам и дневникам.

«Решили заняться сейчас потому, что душа так требует. Дело не в актуальности, а в позыве сердца», — поделился телеведущий.

В апреле актер Стивен Сигал раскрыл, зачем снял фильм про СВО и события в Донбассе. Он объяснил, что хочет показать правду в своих картинах. По словам актера, с начала специальной военной операции он сильно разочаровался в западной прессе. Как утверждает артист, в таких источниках он часто видит пропаганду и недостоверную информацию.

Сигал провел собственное расследование и отправился в зону СВО, чтобы разобраться в действительности. В рамках своего проекта актер посетил Мариуполь.

В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство. В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил артиста орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее Прилепин рассказал об отсутствии у него планов на продление военного контракта.