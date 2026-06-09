Пореченков снялся в фильме о вторжении ВСУ в Курскую область

Актер Михаил Пореченков сыграл в фильме «Враг» о вторжении ВСУ в Курскую область

Актер и телеведущий Михаил Пореченков принял участие в фильме «Враг». Об этом сообщает ТАСС.

«Своим участием, своей игрой и своей ролью в этом проекте я хочу показать зрителю настоящего врага — с его нечеловеческим лицом, невозможностью договориться. Его нужно победить», — поделился Пореченков.

Полнометражный художественный фильм расскажет о двух бойцах СВО — участнике российской диверсионно-разведывательной группы Степане и украинском операторе беспилотника Григорие. События развернутся на фоне вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024 году.

«Враг» снял режиссер Иван И. Твердовский. В главных ролях Егор Кирячок и Даня Киселев. В фильме также приняли участие Михаил Пореченков, Олег Васильков, Максим Щеголев, Гарик Айвазов, Борис Зверев, Павел Чинарев, Андрей Баков, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Артем Руднев и Сергей Богданов.

Продюсер проекта Максим Королев рассказал, что идея картины пришла после общения с участниками СВО.

Ранее у Михаила Пореченкова нашли долг в размере более полумиллиона рублей.