У Михаила Пореченкова нашли долг в размере более полумиллиона рублей

Актер и телеведущий Михаил Пореченков оказался в списке должников перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, Пореченков не оплатил долги по ИП, связанного с производством кино, видео и телевизионных программ. Артист задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 622 тысяч рублей.

При игнорировании долга на телеведущего могут обратить внимание судебные приставы. Шоумену также может грозить блокировка счетов.

В июле портал «Страсти» заявлял, что Пореченков заработал десятки миллионов рублей на ресторанном бизнесе. Речь идет о баре «Концерт» в центре Москвы, чьим совладельцем стал Пореченков в 2018 году. Артисту принадлежит доля в 40% в ООО «ОМЕГА-ИНТЕРНЕШНЛ», которое является юридическим лицом заведения.

Открытые источники свидетельствуют, что за 2024 год ресторан принес владельцам доход в 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль заведения составила 25,3 миллиона рублей. В предыдущем году при заработке в 55 миллионов рублей чистая прибыль была меньше — 14 миллионов рублей.

Ранее у рэпера Басты обнаружили налоговую задолженность 400 тыс. рублей.