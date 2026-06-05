«Емкие, манкие мемы»: Захарова высказалась о русской культуре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказалась о русской культуре и мемах. Ее цитирует ТАСС.

На сессии «Культурный код как основа идентичности» она отметила, что с понятием культурного кода в лексикон россиян вошли такие понятия, как мягкая сила, нарратив, проекция мягкой силы, трансляция культурного кода.

Однако, по мнению Захаровой, это значит, что культура рассматривается только как инструмент или набор инструментов, который можно использовать или отменить. Представитель ведомства подчеркнула, что русская культура — это душа и дух, «божественность, невидимая связь», не подлежащие декодированию.

«Ну в какую карточку ты запишешь «талант божественный»? Ни в какую. Поэтому, мне кажется, очень важно не только идти на поводу у емких, манких, таких очень экстравагантных мемов или выражений, но видеть именно глубину того понятия, о котором мы размышляем», — говорит она.

До этого на форуме Стивен Сигал высказался о голливудском кино.

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