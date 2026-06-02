Путин сравнил «культурный десант» Безрукова с десантниками в зоне СВО

Президент России Владимир Путин сравнил «культурный десант» народного артиста России Сергея Безрукова с десантниками, выполняющими задачи в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в области поддержки русского языка и языков народов РФ. В ходе выступления на мероприятии, Безруков объявил о предстоящем «культурном десанте» российских деятелей культуры в Абхазию и Киргизию. Президент отметил, что девиз этого десанта — «никто, кроме нас», и выразил уверенность, что все пройдет на высшем уровне — так же, как действуют российские десантники на поле боя.

В октябре прошлого года Безруков заявил, что у других стран никогда не получится отменить русскую культуру. Актер отметил, что отмену культуры можно сравнить с борьбой использования русского языка за границей. Он назвал эти явления несусветной глупостью, которая ни к чему хорошему не приведет.

По мнению Безрукова, в настоящее время в западных странах модно «уничтожать и поносить» все русское. Актер заявил, что россиянин, любящий родину, не может не реагировать на происходящее в мире.

