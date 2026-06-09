Умер отчим Гарика Харламова

khar_nat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать комика Гарика Харламова Наталья сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о смерти мужа Гочи Малании.

Причина смерти неизвестна. Он скончался на 74-м году жизни.

«Светлая память и Царствие Небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей», — подписала публикацию мать артиста.

Харламова продублировала обращение к покойному мужу на грузинском языке.

Харламова вышла замуж за Гочу Малания в 90-х. В 1999-м у них родились дочери-близнецы Екатерина и Алина.

В апреле 2026-го в сети появились кадры с дня рождения сестер-близняшек шоумена Гарика Харламова. Жена юмориста Катерина Ковальчук показала, как именинницы задували свечи на праздничном торте. Актриса опубликовала семейное видео в соцсетях.

Наталья Харламова рассказывала, что Екатерина окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, а Алина имеет диплом Высшей школы экономики. По признанию матери комика, она гордится своими детьми и отношениями, которые они выстроили друг с другом.

Ранее была названа причина смерти Халка Хогана.