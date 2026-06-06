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Культура

Названа причина смерти Халка Хогана

California Post: рестлер Халк Хоган умер по естественным причинам
Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский рестлер Халк Хоган ушел из жизни из-за естественных причин. Об этом сообщило издание California Post, ссылаясь на заявление представителя полицейского департамента Клируотера.

Ранее сообщалось, что рестлер умер от инфаркта, но его дочь Брук неоднократно заявляла, что у нее есть серьезные вопросы, связанные с кончиной отца. Она даже предлагала оплатить вскрытие тела родителя. В итоге вскрытие было проведено, однако результатов не дало.

«Смерть Халка Хогана — результат естественных причин — полиция 5 июня сообщила, что длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило доказательств уголовного преступления», — говорится в публикации.

Из-за отсутствия признаков насильственной смерти рестлера дело будет закрыто.

Халк Хоган умер 26 июля 2025 года. Помимо успешной карьеры в рестлинге, он известен по фильмам «Рокки 3», «Коммандо из пригорода», «Гром в раю» и по другим известным кинокартинам.

До этого сообщалось, что Халк Хоган лишил свою дочь Брук наследства, она не указана бенефициаром его имущества.

Ранее на прощании с Хоганом гость сфотографировал облака в виде силуэта рестлера.

 
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