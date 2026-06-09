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Культура

Создатели ремейка «Скуби-Ду» показали новый образ пса и столкнулись с критикой

Ремейк «Скуби-Ду» раскритиковали из-за нового образа собаки
Netflix

Новый лайв-экшн по «Скуби-Ду» от Netflix раскритиковали из-за образа пса. Об этом сообщает Independent.

Как отметили в издании, поклонники возмутились внешнему виду собаки. Они считают, что щенок не похож на немецкого дога из оригинального мультфильма. Другие поклонники не согласились с этим мнением. По их словам, пес очень схож с щенком этой породы Скуби-Ду, у которого от природы мягкие висячие уши.

Сериал «Scooby-Doo: Origins» планируют выпустить в 2027 году. В нем расскажут, как подростках Дафне, Шэгги, Велме и Фреде, которые оказываются втянуты в жуткую сверхъестественную историю, свидетелем которого стал щенок немецкого дога.

Актер Таннер Хейген исполнит роль Шэгги, Максвелл Дженкинс — Фреда, Эбби Райдер Фортсон — Велмы и Маккенна Грейс — Дафны, Фрэнк Уэлкер снова станет голосом Скуби-Ду.

Мультфильм «Скуби-Ду» впервые вышел на телеэкранах в 1969 году. В 2005 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество эпизодов среди всех существующих мультсериалов.

Ранее сообщалось, что в Крыму снимут экранизацию «Человека-амфибии».

 
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