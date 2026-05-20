В Крыму снимут экранизацию «Человека-амфибии»

В Крыму пройдут съемки экранизации романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида».

Продюсер Андрей Кретов рассказал, что на данный момент авторы проекта приступили к написанию сценария. Он посчитал символичным, что съемки будут проходить на побережье Черного моря, где более 60 лет назад создавали первый фильм про Ихтиандра. Режиссер и актерский состав неизвестны.

«Мы не планируем снимать ремейк легендарной картины режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского, это будет новая, современная киноадаптация романа Александра Беляева», — уточнил Кретов.

В июне 2025 года «Человек-амфибия» вошел в десятку самых вдохновляющих и дающих надежду российских фильмов. В списке также оказались такие картины, как «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Москва — Кассиопея», «Притяжение», «Сто лет тому вперед», «Кин-дза-дза!», «Время первых», «Два холма» и «Через тернии к звездам».

Ранее сообщалось, что Безруков сыграет отца Гринева в новой экранизации «Капитанской дочки».