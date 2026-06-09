Лоза ответил Дробышу, опасающемуся за безопасность артистов на «Интервидении-2026»

Певец Юрий Лоза призвал не игнорировать «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии. В разговоре с «Газетой.Ru» артист отметил, что Россия должна продемонстрировать на конкурсе русскую культуру.

Исполнитель хита «Плот» уверен, что на «Интервидение» должен поехать вокалист из России. Однако, по словам Лозы, в его подготовке не должны быть задействованы иностранцы.

«Любая площадка может быть использована по-разному. Можно поехать туда так, как наши артисты ездили на Евровидение – прогибаясь под англосаксов, а можно просто для того, чтобы демонстрировать миру свою культуру. Но для этого не надо покупать иностранных песен и нанимать иностранных стилистов, а дать возможность раскрыться своим талантам. Пусть российская команда подготовит номер: найдет исполнителя, напишет ему хорошую песню на русском языке, запишет качественную минусовку, оденет, обует, предоставит красивую подтанцовку и главное – не ставит перед артистом задачи обязательно победить», — заявил Лоза.

Певец рассказал, что для участия в «Интервидении» необязательно выбирать мощного вокалиста, как Shaman в прошлом году. Он отметил, что достаточно написать песню, которая запомнится зрителям.

«Там не надо голосить и брать самые высокие ноты! Надо показать песню, которую потом запоют. «Катюша» и «Очи черные» не требуют выдающихся вокальных данных, именно потому звучат по всему миру. Горластые вокалисты всегда пытаются продемонстрировать свои возможности, а для раскрутки хорошей песни это крайне вредно – это мешает песне стать массовой», — поделился Лоза.

Продюсер Виктор Дробыш на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» поделился с журналистами, что не стал бы в этом году отправлять российских артистов на «Интервидение» в Саудовскую Аравию. Свою позицию композитор объяснил тем, что в стране сейчас может быть небезопасно.

Ранее Эдгард Запашный предложил отправить сразу трех артистов на «Интервидение».