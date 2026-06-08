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Дробыш заявил, что Киркоров не может врать о своей причастности к победе Болгарии на «Евровидении»

Виктор Дробыш: Киркоров не может врать о причастности к победе на «Евровидении»
Пресс-служба Виктора Дробыша

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш встал на сторону Филиппа Киркорова в споре о его причастности к победе Болгарии на «Евровидении». Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

На Премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» композитор отметил, что верит исполнителю хита «Зайка моя».

«Киркоров врать не может. Это их болгарские разборки, пусть сами решают», — заявил Дробыш.

По словам продюсера, он уже давно отошел от международных вокальных конкурсов. Он признался, что даже на «Интервидение 2026» в Саудовскую Аравию не стал бы отправлять российских артистов.

«Никого бы не отправил. Жарко. А вдруг бомбежки? Я мимо всего этого прохожу. Я уже с «Бурановскими бабушками» набуранился, мне очень понравилось», — поделился Дробыш.

После финала «Евровидения» в этом году Филипп Киркоров публично объявил, что его команда поспособствовала победе Болгарии. Свой триумф артист посвятил отцу Бедросу Киркорову. Позже певица Дара, выступавшая за Болгарию, опровергла эту информацию. Она заявила, что Киркоров никак не связан с написанием ее песни «Bangaranga».

Ранее хирург Балакеримова предположила, что Филипп Киркоров изменил форму носа инъекциями.

 
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