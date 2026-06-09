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Культура

Геннадий Хазанов о спасении жизни в Израиле: «Счет шел на сутки»

Актер Геннадий Хазанов вспомнил, что врачи в Израиле спасли ему жизнь
Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов рассказал в выпуске YouTube-подкаста «От реки до моря», что израильские врачи спасли ему жизнь.

Хазанов отметил, что инцидент произошел около шести лет назад, когда, по его оценке, ситуация была критической — «счет шел на сутки». Однако детали своего тогдашнего состояния Хазанов предпочел не раскрывать.

Артист уточнил, что рекомендацию обратиться в иерусалимскую клинику ему дали московские врачи, которые не сумели оказать ему необходимую помощь на родине.

Дебют Хазанова в кино состоялся в 1970 году— он сыграл эпизодическую роль в комедии «Бушует «Маргарита». Сам актер при этом своим настоящим дебютом считает фильм «Реквием по филею». Кроме этого, он также сыграл в таких картинах, как «Маленький гигант большого секса», «Бред вдвоем», «Полицейские и воры», «Тихие омуты» и т.д. Также Геннадий Хазанов занимался озвучиванием: его голосом говорят Кот Леопольд и попугай Кеша.

Недавно Геннадий Хазанов рассказывал, что много лет не общался с пропавшим младшим братом Андреем Лукачером, который не выходит на связь с семьей уже около года.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын живет в Израиле.

 
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