Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын живет в Израиле

Актриса Эвелина Бледанс рассказала ТВ Mail, что ее 32-летний сын Николай проживает уже много лет в Израиле.

По словам знаменитости, старший сын сам выбрал эту страну, поскольку у него там друзья. Она заявила, что предложила бы ребенку другие варианты, но уважает его выбор.

«Старший сейчас в Израиле. У них началась жара в прямом и переносном смысле. Он выбрал это место. Там у него друзья. Он взрослый человек. Я бы ему другие места предложила, но он выбрал это», — сказала Бледанс.

Актриса добавила, что сейчас редко видится с сыном из-за сложностей с поездками за границу. Она уверила, что не стремится покидать Россию, отметив, что и Николай не горит желанием приехать к ней.

«Этим трудно заменить живое общение. Мы все молимся за мир во всём мире, чтобы нам уже спокойно можно было сесть, полететь друг к другу. Сейчас всё это очень сложно и небезопасно», — заявила звезда.

Бледанс раскрыла, что у ее сына есть девушка, однако становиться отцом он пока не планирует. Актриса заявила, что «хотела бы внуков».

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