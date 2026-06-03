Геннадий Хазанов ничего не знал о пропаже младшего брата

Актер и телеведущий Геннадий Хазанов признался «СтарХиту», что ничего не слышал про исчезновение младшего брата Андрея Лукачера.

«Мы вообще не виделись много лет», — заявил артист.

Как отмечает издание, Лукачер уже около года не выходит на связь со своей семьей. Племянница мужчины рассказала, что счетчики его квартиры показывали, что электричество отключено, а соседи сказали, что давно его не видели. Известно, что родственник артиста был психически нестабилен и жил бедно.

«Дядя всегда жил очень бедно. Он много лет ходил в различные благотворительные столовые, где кормят бездомных. Там он питался и брал какие-то продукты домой», — рассказала родственница брата актера.

В октябре 2025-го Геннадий Хазанов вступил в конфликт с журналистом после вопросов о проданной недвижимости в России.

Сначала журналисты SHOT встретили 79-летнего артиста сразу после спектакля, когда он собирался сесть в машину. Там он уклончиво отвечал на вопросы о продаже имущества и планах отъезда из России. На вопрос об отъезде сказал: «Зачем?» Актер также подчеркнул, что продал не всё свое имущество в России.

Позднее ситуация обострилась уже у дома на Арбате, где, как утверждает SHOT, Хазанов недавно продал квартиру. Артист ударил по камере журналиста и несколько раз толкнул его, при этом произнеся: «Иди отдыхай! Ты почему ко мне подошел? Иди, я с тобой поговорю».

Ранее сообщалось, что Бородин уличил Хазанова в предательстве.