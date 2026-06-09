87-летнюю Лию Ахеджакову могут лишить званий и конфисковать имущество

Председатель Совета отцов России Андрей Згонников направил обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность народной артистки Лии Ахеджаковой. Об этом он сообщил изданию «Абзац».

Згонников подчеркнул, что, если информация об иностранном финансировании 87-летней актрисы подтвердится, то ее следует признать иноагентом, лишить званий и выплат, а также национализировать все ее имущество.

«Я уже неоднократно говорил о том, что необходимо расширить перечень иноагентов и лишать званий [за предательство]. <...> Если люди уехали в западные страны или получают оттуда финансирование, то, значит, они на какой стороне баррикад? Иначе они, наверное, были бы здесь» — высказался председатель Совета отцов.

По словам Згонникова, звания были присвоены Ахеджаковой благодаря любви российского зрителя. Таким образом, все полученные ею блага должны перейти в пользу государства.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Ахеджакова продолжает получать доход от банковских вкладов и российской пенсии после переезда в Израиль. Артистка ежемесячно получает выплату в размере 95 тыс. рублей. В эту сумму входят в том числе надбавки за звание народной артистки и премии им. братьев Васильевых.

Кроме того, актриса хранит на счетах в российских банках 2,2 млн рублей. Таким образом, ее доход от процентов превышает 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой нашли долг в России.