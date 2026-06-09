«Это окно в мир»: Филипп Киркоров раскрыл свое отношение к телевидению

Народный артист России, певец Филипп Киркоров признался, что активно смотрит телевидение. Его слова передал «Пятый канал».

По словам Киркорова, он является одним из многомиллионных потребителей телевизионного контента. При этом певец смотрит как музыкальные и развлекательные шоу, так и политические программы.

«Телевидение — это окно в мир, к зрителям. Я, наверное, потребитель один из миллионов телевизионной индустрии, программ музыкального, развлекательного, политического вещания», — отметил артист.

Киркоров также признался, что регулярно смотрит телевизор и при этом проводит мало времени в интернете.

В мае Филипп Киркоров раскрыл, что не приходит на встречи выпускников из-за неприятных воспоминаний о школьных годах. По словам певца, одноклассники завидовали его успехам, в числе которых золотая медаль. Артист заявил, что на выпускном балу сверстники даже демонстративно отсели от него на другую скамейку.

Ранее Филипп Киркоров предложил снять фильм о Пугачевой.