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Культура

Филипп Киркоров предложил снять фильм о Пугачевой

Певец Филипп Киркоров заявил, что Пугачева заслужила собственный байопик
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с NEWS.ru, что народная артистка Алла Пугачева достойна иметь собственный байопик.

По словам Киркорова, Пугачева достаточно масштабная личность, чтобы получился интересный фильм о ее жизни и творчестве. Артист рассказал, что певица помогала людям и многое сделала для развития и продвижения молодых талантов.

«Ее жизнь безумно интересна. Она спорна, но на то она и легендарна. Она грандиозная и великая личность. Большая певица и актриса, равных которой не было, нет и вряд ли будет», — поделился певец.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В декабре 2025 года Пугачева выпустила новую песню, написанную украинским сонграйтером Алексеем Малаховым. В тексте композиции «Давай просто жить» артистка рассказывает о жизненных трудностях от первого лица.

Ранее суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой.

 
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