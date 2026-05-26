Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Они мне все завидовали»: Киркоров объяснил, почему избегает встреч с одноклассниками

Певец Филипп Киркоров вспомнил, что ему завидовали одноклассники из-за успехов
Натальная карта/VK

Певец Филипп Киркоров признался, что не посещает встречи выпускников из-за неприятных воспоминаний о школьных годах. Его слова передает «Звездач».

Киркоров рассказал, одноклассники завидовали его успехам — в частности, золотой медали. На выпускном балу сверстники даже демонстративно отселись от него на другую скамейку.

«Со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль, и они мне все завидовали. <...> С одним одноклассником я дружу до сих пор, остальные — рассосались по миру. Еще не хватало! Сейчас придут и скажут: «Позолоти ручку»», — сказал певец.

Артист также вспомнил единственный визит на встречу выпускников: сначала одноклассники делали вид, что его появление их не касается, но позже начали просить автографы для своих родственников.

В феврале 2023 года одноклассник Филиппа Киркорова Максим Панов в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказал, каким певец был в школьные годы.По словам Панова, Киркоров никогда не хвастался тем, что живет в обеспеченной семье.

Артист уже тогда начал зарабатывать вместе со своим приятелем, записывая кассеты и продавая их по 25 рублей. На заработанные деньги друзья покупали одежду, ходили в кино, а также откладывали средства для более крупных покупок.

Ранее актриса Янина Студилина заявила, что отказывается от обнаженных сцен в кино.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!