«Они мне все завидовали»: Киркоров объяснил, почему избегает встреч с одноклассниками

Певец Филипп Киркоров признался, что не посещает встречи выпускников из-за неприятных воспоминаний о школьных годах. Его слова передает «Звездач».

Киркоров рассказал, одноклассники завидовали его успехам — в частности, золотой медали. На выпускном балу сверстники даже демонстративно отселись от него на другую скамейку.

«Со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль, и они мне все завидовали. <...> С одним одноклассником я дружу до сих пор, остальные — рассосались по миру. Еще не хватало! Сейчас придут и скажут: «Позолоти ручку»», — сказал певец.

Артист также вспомнил единственный визит на встречу выпускников: сначала одноклассники делали вид, что его появление их не касается, но позже начали просить автографы для своих родственников.

В феврале 2023 года одноклассник Филиппа Киркорова Максим Панов в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказал, каким певец был в школьные годы.По словам Панова, Киркоров никогда не хвастался тем, что живет в обеспеченной семье.

Артист уже тогда начал зарабатывать вместе со своим приятелем, записывая кассеты и продавая их по 25 рублей. На заработанные деньги друзья покупали одежду, ходили в кино, а также откладывали средства для более крупных покупок.

