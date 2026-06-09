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Культура

«Чтобы не ассоциировали с балетом»: Цискаридзе раскрыл секрет смены имени

Николай Цискаридзе объяснил, для чего сменил имя перед выходом на сцену театра
Российское общество «Знание»

Балетмейстер, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что актерская деятельность на сцене театра смогла заменить ему балет. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что продолжает работать над своими актерскими навыками, а также добавил, что никогда не выходит на сцену драматического театра под настоящим именем.

«Во-первых, я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем: не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом, — заявил Цискаридзе. — Во-вторых, мне приходится многому учиться. Есть заблуждение, что театр, где танцуют, и театр, где играют, схожи. Но это не так!»

Он подчеркнул, что без специальной подготовки ни один танцор не сможет просто выйти на сцену, сняв пуанты – актерской профессии нужно учиться. Он сравнил эту деятельность с врачами, отметив, что если полицейский наденет белый халат, это еще не значит, что он сможет прооперировать пациента, не имея образования.

«С таким подходом далеко не уедешь. Вот и мне приходится сейчас учиться новой профессии», — подчеркнул хореограф, добавив, что пока планирует продолжать сотрудничество с МХТ им.Чехова под руководством актера Константина Хабенского.

Напомним, 1 марта прошлого года Цискаридзе впервые получил роль в драматическом театре и приступил к репетициям спектакля «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. Ему досталась роль Людовика Великого.

Позднее хореограф отмечал, что Хабенский на посту худрука МХТ имени Чехова вызывает у него только уважение и любовь. Танцор признался, что потрясен фантастическим коллективом, который создал худрук.

Ранее Цискаридзе пожаловался на спекулянтов, наживающихся на его спектаклях.

 
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