Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Цискаридзе дал оценку работе Хабенского в МХТ

ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS

Хореограф Николай Цискаридзе оценил работу народного артиста России Константина Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова. Его цитирует kp.ru.

Цискаридзе играет в спектакле МХТ «Кабала святош». Он заявил, что после совместной работы с Хабенским актер вызывает у него только уважение и любовь.

«Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский», — сказал он.

Николай Цискаридзе напомнил о примерах, когда театры передавали в руки «крепких хозяйственников»,

«Мы уже видели много раз, как мой родной Большой театр отдавали крепким хозяйственникам. <...> Когда там хозяйственники руководили: что ни опера, то провал, что ни балет, то провал», — поделился он.

Артист отметил, что при таком подходе спектакли получали награды, но зритель на них «не ходил».

Константин Хабенский возглавил МХТ имени Чехова в 2021 году. В марте 2026 он стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Ранее Цискаридзе пожаловался на спекулянтов, наживающихся на его спектаклях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!