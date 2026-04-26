Цискаридзе дал оценку работе Хабенского в МХТ

Хореограф Цискаридзе заявил, что потрясен работой Хабенского в МХТ

Хореограф Николай Цискаридзе оценил работу народного артиста России Константина Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова. Его цитирует kp.ru.

Цискаридзе играет в спектакле МХТ «Кабала святош». Он заявил, что после совместной работы с Хабенским актер вызывает у него только уважение и любовь.

«Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский», — сказал он.

Николай Цискаридзе напомнил о примерах, когда театры передавали в руки «крепких хозяйственников»,

«Мы уже видели много раз, как мой родной Большой театр отдавали крепким хозяйственникам. <...> Когда там хозяйственники руководили: что ни опера, то провал, что ни балет, то провал», — поделился он.

Артист отметил, что при таком подходе спектакли получали награды, но зритель на них «не ходил».

Константин Хабенский возглавил МХТ имени Чехова в 2021 году. В марте 2026 он стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

