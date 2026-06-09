«Порох в пороховницах уже не тот»: Рудченко раскрыл, куда уедет Макаревич из Израиля

Продюсер Рудченко заявил, что Макаревич уедет из Израиля в США после обстрела

Продюсер Павел Рудченко предположил, что фронтмен группы «Машина времени» переедет в другую страну на фоне обстрела его дома в Израиле. Его слова передает aif. ru.

«Скорее всего — в Соединенные Штаты Америки. Там, по крайней мере, есть возможность монетизировать творчество через концертные выступления. Что касается Европы — не думаю», — сказал эксперт.

Рудченко отметил, что молчание Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) о последних событиях характеризует фраза о том, что порох в пороховницах уже не тот. Продюсер полагает, что музыкант «успокоился» и больше не стремится выступать в роли борца.

8 июня супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что израильский дом пары попал под ракетный обстрел. Обломки иранской ракеты упали на их дом и участок в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате оказалось разбито, сад засыпан кусками металла.

Кляйн добавила, что в момент обстрела семья, включая сына Эйтана, возвращалась со дня рождения подруги — и именно это их спасло.

Недавно пресс-секретарь Макаревича Антон Чернин уверял, что музыкант планирует переезжать из Израиля. Представитель артиста добавлял, что сейчас рокер готовится к туру. 12 июня он выступит в столице Польши Варшаве. Позже концерты певца пройдут в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) выступил с Варнавой на украинском корпоративе.