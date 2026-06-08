Макаревич уехал в Польшу после обстрела дома

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) отправился в концертный тур после ракетного обстрела дома. Об этом aif.ru сообщил пресс-секретарь музыканта Антон Чернин.

Чернин отметил, что во время обстрела Макаревич и его семья не находились дома. Сейчас артист едет в тур. 12 июня он выступит в столице Польши Варшаве. Позже концерты певца пройдут в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

Пресс-секретарь Макаревича уточнил, что музыкант не планирует переезжать в более безопасное место после ракетного удара.

8 июня супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что их израильский дом попал под ракетный обстрел.

Обломки иранской ракеты упали на дом и участок 72-летнего Макаревича и 42-летней Кляйн в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате разбито, сад засыпан кусками металла.

Вечером 7 июня Иран дважды после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля выпустил ракеты по Израилю. Перед ударами представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи говорил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

Ранее в Молдавии отменили концерт Андрея Макаревича и Лаймы Вайкуле.