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Культура

Певица Елка рассказала о своей первой татуировке

Певица Иванцив рассказала, что первой ее татуировкой стала каракатица
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) в большом интервью проекту «Сноб» рассказала, что первой ее татуировкой стала каракатица. Артистка набила ее на плече.

«Сейчас она уже разрослась в какого-то монстра, а начиналось все с маленькой круглой штучки. Я ее, конечно же, подсмотрела, но никому об этом не рассказывала. И это тот детский «партак», о котором я до сих пор ни разу не жалела. Мне пришлось потом слегка подвывести ее лазером», — поделилась Елка.

Она призналась, что до сих пор любит свое первое тату, поскольку рисунок символизирует ее «переход из очень удобного, послушного, безотказного ребенка в отвратительного подростка».

В январе стало известно, что певица тайно вышла замуж.

Иванцив опубликовала в личном блоге ролик, на котором гуляет с возлюбленным на фоне заснеженного пейзажа. В конце певица демонстрирует кольцо на пальце. Лицо избранника знаменитость по-прежнему не показывает.

Ранее стали известны детали получения Елкой российского паспорта.

 
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