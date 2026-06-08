Подольская о песнях про семейные ценности: «Людям хочется плакать»

Певица Подольская на ПМЭФ заявила, что слушателям нужны песни о семейных ценностях

Певица Наталья Подольская на Петербургском международном экономическом (ПМЭФ) высказалась о необходимых сейчас песнях. Подольскую, выступившую на сессии «Музконтент: как музыка формирует ценностные ориентиры молодежи», цитирует «Газете.Ru» пресс-служба артистки.

По словам звезды, сейчас особую ценность приобретает контент, говорящий со слушателем о важных жизненных темах — любви, семье, дружбе и верности. Они вызывают, говорит Подольская, долговременный отклик аудитории, в отличие от набирающих быструю популярность песен с провокационным или деструктивным содержанием.

«Сейчас есть тенденция к тому, что людям хочется думать, плакать, знать, что есть какие-то большие важные вещи в жизни: семья, друзья, любовь. Я, как артистка, считаю своей миссией нести эти семейные ценности массовому слушателю», — сказала певица.

Подольская также выразила уверенность что главная сила музыки заключается в ее пособности вызывать глубокие эмоции. Самой высокой оценкой творчества певица считает способность ее песен растрогать слушателей до слез.

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