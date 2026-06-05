«Бурановские бабушки спели «Сигма бой» на ПМЭФ

Группа «Бурановские бабушки» спела хит «Sigma Boy» («Сигма бой») на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Участницы фольклорного коллектива развлекли гостей форума перед началом пленарного заседания, исполнив куплет из песни Марии Янковской и Betsy.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. Через несколько месяцев после премьеры композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

До этого на ПМЭФ «Бурановские бабушки» выступили с роботом Матильдой. В рамках форума участницам коллектива представили двух роботов. Узнав, что одного из них зовут Матильда, «Бурановские бабушки» предложили механическому партнеру потанцевать — и тот не смог отказаться.

Ранее исполнительница хита «Sigma Boy» высказалась о ранней славе.