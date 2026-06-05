Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Бурановские бабушки спели «Сигма бой» на ПМЭФ

Группа «Бурановские бабушки» развлекла гостей ПМЭФ перед пленарным заседанием
Сергей Бобылев

Группа «Бурановские бабушки» спела хит «Sigma Boy» («Сигма бой») на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Участницы фольклорного коллектива развлекли гостей форума перед началом пленарного заседания, исполнив куплет из песни Марии Янковской и Betsy.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. Через несколько месяцев после премьеры композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

До этого на ПМЭФ «Бурановские бабушки» выступили с роботом Матильдой. В рамках форума участницам коллектива представили двух роботов. Узнав, что одного из них зовут Матильда, «Бурановские бабушки» предложили механическому партнеру потанцевать — и тот не смог отказаться.

Ранее исполнительница хита «Sigma Boy» высказалась о ранней славе.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!