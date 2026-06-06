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Культура

Сарик Андреасян предсказал новый вид кино

Режиссер Андреасян: технологии позволят зрителям находиться внутри фильма
Сергей Петров/Global Look Press

Российский режиссер Сарик Андреасян предсказал новый вид кино будущего. Выступившего на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кинематографиста цитирует Super.

Андреасян предположил, что в скором будущем технологии позволят зрителям находиться внутри фильма рядом с персонажами. Режиссер считает, что такое нововведение первым может появиться в западных странах. Он напомнил о канадце Джеймсе Кэмероне, который изменил киноиндустрию фильмом «Аватар».

«Опять же появится новый Кэмерон — его здесь нет сейчас — и изменит индустрию где-то на Западе. И мы будем под это подстраиваться», — высказался он.

Недавно сообщалось, что фильмы Сарика Андреасяна покажут в Германии.

Ранее звезда «Очень страшного кино» пожаловалась на игнор со стороны Голливуда.

 
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