Российский режиссер Сарик Андреасян предсказал новый вид кино будущего. Выступившего на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кинематографиста цитирует Super.

Андреасян предположил, что в скором будущем технологии позволят зрителям находиться внутри фильма рядом с персонажами. Режиссер считает, что такое нововведение первым может появиться в западных странах. Он напомнил о канадце Джеймсе Кэмероне, который изменил киноиндустрию фильмом «Аватар».

«Опять же появится новый Кэмерон — его здесь нет сейчас — и изменит индустрию где-то на Западе. И мы будем под это подстраиваться», — высказался он.

Недавно сообщалось, что фильмы Сарика Андреасяна покажут в Германии.

Ранее звезда «Очень страшного кино» пожаловалась на игнор со стороны Голливуда.