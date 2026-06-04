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Культура

Победительница «Евровидения-2026» ответила Киркорову после слов о помощи Болгарии

Певица Дара заявила, что Киркоров не причастен к написанию песни «Bangaranga»
Lisa Leutner/Reuters

Победительница «Евровидения-2026», певица Дара, отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на заявление Филиппа Киркорова о причастности к успеху ее песни на конкурсе.

Дара намекнула, что Киркоров не причастен к созданию ее песни для «Евровидения». Она заявила, что хит «Bangaranga» был написан на сонграйтинг-кэмпе в Софии в 2023 году.

«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — заявила артистка.

Певица добавила, что не хочет, чтобы слухи распространялись «как комары».

В июне Киркоров впервые публично заявил о своем участии в возвращении Болгарии на конкурс «Евровидение» и последующей победе страны.

Артист напомнил, что Болгария не участвовала в конкурсе шесть лет из-за финансовых трудностей. Во время встречи с Эмилом Кошлуковым, тогдашним генеральным директором БНТ, Киркоров узнал о проблеме и привлек инвестора, который согласился профинансировать участие Болгарии.

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