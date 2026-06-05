Пластический хирург о новой внешности Киркорова: «Возможна инъекционная ринопластика»

Пластический хирург Зухра Балакеримова предположила, что Филипп Киркоров сделал инъекционную ринопластику. Об этом она рассказала «Газете.Ru», изучив последний выход в свет артиста.

По словам хирурга, у Киркорова действительно заметна измененная форма носа. Эксперт подчеркнула, что нужного эффекта певец мог добиться при помощи инъекций, которые не требуют долгой реабилитации.

«Если посмотреть на фотографию, можно сказать, что Киркоров сделал ринопластику, да. Реабилитационный период при ринопластике проходит совершенно по-разному. Есть операция, которая делается под общим наркозом. Это тот случай, когда меняют форму носа, исправляют перегородки, а есть ринопластика под местной анестезией, когда немножечко меняется форма носа. Поэтому здесь возможна инъекционная ринопластика. Совершенно очевидно, что король эстрады выглядит очень круто, он следит за собой. Все мы знаем о том, что косметологические процедуры могут менять внешность, улучшать ее. Инъекционное вмешательство не требует реабилитации. Есть небольшая отечность обычная, но человек также продолжает жить и функционировать», — поделилась Балакеримова.

Журналисты обратили внимание на изменения во внешности Киркорова на вечеринке косметического бренда жены Александра Овечкина Анастасии Шубской. По мнению инсайдеров, певец мог добиться при помощи операции вздернутого кончика носа, как у Майкла Джексона.

Исполнитель хита «Единственная моя» не скрывает, что неоднократно ложился под нож пластического хирурга. Несколько лет назад Киркоров сделал липосакцию, а также подтяжку лица, блефаропластику и создал рельеф на теле.

Ранее певица Дара заявила, что Филипп Киркоров не причастен к написанию песни «Bangaranga».