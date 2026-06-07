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Культура

Сергей Лазарев поцеловал Гагарину на сцене

«СтарХит»: певец Лазарев поцеловал Гагарину на сцене
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев поцеловал Полину Гагарину во время выступления. Об этом сообщает «СтарХит».

Лазарев и Гагарина спели на сцене в рамках премии МУЗ-ТВ. Во время выступления артист держал руку на талии коллеги. В конце номера певцы поцеловались.

28 мая Полина Гагарина опубликовала в соцсети фотографию с неизвестным мужчиной.

На снимке она находится лицом к зрителям и обнимает его за шею. Темноволосый мужчина в черном классическом костюме стоит спиной к камере. Одну руку он держит в кармане брюк, а другой обнимает исполнительницу за талию. Его лица не видно.

Фотографию Гагарина прокомментировала словами: «Моя любовь». Некоторым подписчикам мужчина на фото показался похожим на певца Сергея Лазарева, и они предположили, что таким образом певица анонсирует их новую песню. Позже это предположение подтвердилось.

6 июня Лазарев и Гагарина выпустили клип на новую песню «Хэппи Энд». По заявлению артистов, ролик стал мини-фильмом про непростые взаимоотношения супругов. Режиссером выступил Константин Черепков. Оператор клипа — Александр Полищук.

Ранее Юлия Савичева выдвинула новый упрек Полине Гагариной.

 
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