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Культура

Власти Казахстана не будут наказывать Нурлана Сабурова за помощь бойцам СВО

ТАСС: КНБ Казастана не выявил нарушений в действиях комика Нурлана Сабурова
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ) провел проверку комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщает ТАСС.

В действиях Сабурова выявляли возможные нарушения уголовного законодательства, включая статью 170 Уголовного кодекса Казахстана «Наемничество». Причиной проверки стало видео о том, что комик якобы материально помогал российским бойцам СВО.

В результате проверочных мероприятий признаков правонарушения не выявили.

В конце февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Комик узнал об этом в феврале, когда прилетел в московский аэропорт Внуково. В результате артист вернулся в родной Казахстан, а позднее Комитет национальной безопасности республики объявил о начале проверки в отношении юмориста. Статью, по которой проводилась проверка, до завершения мероприятий не разглашали. Более того, зимой Сабурова внесли в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сабуров признался, что не смог сдать языковой тест в России.

 
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