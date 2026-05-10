Известный комик провалил языковой тест в России

Стендапер Сабуров признался, что не смог сдать языковой тест в России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров, которому ранее на 50 лет запретили въезд на территорию России, признался, что на концерте в Дубае пытался получить официальные документы в РФ, но не смог сдать тест по русскому языку. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что поддерживает миграционную политику России.

«Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой», — сказал Сабуров.

Комик пояснил, что для получения документов ему необходимо было пройти тест на знание русского языка. Он пытался его сдать одновременно с женой. По словам Сабурова, вопросы попадались сложные.

«Например, когда было Крещение Руси. В итоге жена сдала, я — нет», — отметил комик.

Концерт стендапера прошел в Дубайской опере 7 мая. Во время концерта Сабуров несколько раз просил зрителей не снимать его пассажи, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.

До этого российская компания Сабурова погасила задолженность перед ФНС. «Газета.Ru» выяснила, что на данный момент у бизнеса нет невыплаченных налогов.

Ранее Сабуров продал только 25% билетов на концерт в Дубае.

 
