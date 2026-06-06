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Культура

В ВЦИОМ заявили о существовании музыкального российского кода

ВЦИОМ: песни «Конь», «Матушка» и «Катюша» чаще всего поют на застольях в России
Shutterstock/FOTODOM

Руководитель практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева заявила о существовании музыкального российского кода. Об этом сообщает ТАСС.

«Исполняют песни обычно про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколения», — сказала Атаева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, россияне чаще поют народные, в том числе казачьи песни. Атаева рассказала, что во время застолий звучат композиции Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной, Надежды Бабкиной, а также патриотические песни и песни советской эстрады.

«Самые популярные песни для коллективного пения - «Конь» группы «Любэ», «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Катюша» — это топ музыкального национального самосознания», — сказала руководитель практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ.

3 июня управляющий партнер компании «Амбердата» Константин Леонович заявил, что национальные стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) должны учитывать защиту ценностей культурного кода и идентичности России. По его словам, сейчас идет много разговоров про ИИ, но гораздо меньше — о ценностях и культурном коде.

Ранее русский рок стал самым популярным жанром для полета в космос.

 
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