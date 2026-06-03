На сессии ПМЭФ призвали учитывать культурный код в стратегиях развития ИИ

Национальные стратегии развития искусственного интеллекта должны учитывать защиту ценностей культурного кода и идентичности России. Об этом на сессией «ИИ в креативных индустриях национальные стратегии развития и границы применения» в ходе ПМЭФ заявил управляющий партнер компании «Амбердата» Константин Леонович.

По его словам, сейчас идет много разговоров про ИИ, но гораздо меньше — о ценностях и культурном коде.

Директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов отметил, что ИИ можно считать некоей мировой библиотекой.

«Что может сделать разработчик, который это сделает, за что он отвечает, за что он ответственный? Он максимально должен объяснить и предупредить, как этому пользоваться. Повесить в нужных местах таблички дисклеймеры», — считает он.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова подчеркнула важность осознанного подхода к ИИ. Она отметила, что дети часто воспринимают ИИ как живую модель, поэтому при разработке сервисов необходимо учитывать возраст пользователей и возможные риски для несовершеннолетних.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер обозначил проблему переизбытка информации. По его словам, при правильной настройке ИИ может кратно увеличить производство новостных материалов.

«Если правильно настроить и включить искусственный интеллект, он может этот процесс увеличить в 10-100 раз. Это будут относительно качественные новостные заметки. Поэтому, как мне кажется, сейчас пошел обратный процесс. В условиях доступности и легкости производства качественного контента разных видов, начиная от текстов и заканчивая, например, хорошей инфографикой и видео, сейчас сформулирован запрос не только на качество этого контента, но и на его эксклюзивность», — сказал он.

Также Цыпер озвучил мнение относительно использования ИИ в школах на сессии «Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ». По его словам, автоматизация рутинных задач учителя повышает эффективность преподавателя.

«Поэтому я думаю, что искусственный интеллект при правильном использовании – это наш большой друг», — сказал он.