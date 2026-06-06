«Уже знаем пол ребенка»: Дина Аверина раскрыла детали беременности

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев признались, что уже выбрали имя будущему ребенку. Об этом они рассказали на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам пары, они уже знают пол малыша и во всю готовятся к его появлению.

«Мы уже знаем пол ребенка. Уже в процессе подбора вещей. Чтобы ребенок продолжал династию - не хотим, но хотим, чтобы занимался спортом», — рассказали Аверина и Соловьев.

Гимнастка отметила, что спортивное прошлое во многом помогает ей в беременности, однако она не смогла избежать токсикоза.

«Старые травмы, конечно, это минусы, которые мне мешают. А так, то, что я в какой-то минимальной физической форме, мне помогает. Врачи говорят, конечно, беречь себя, но все равно я что-то делаю. У меня такой пример рядом, Дима каждый день тренируется», — рассказала Аверина.

Ранее Арина Аверина разбила подбородок во время тренировки по фигурному катанию.