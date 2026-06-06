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Культура

Американский продюсер раскрыл итог встречи культурных ведомств США и РФ на ПМЭФ

Продюсер Мао: встреча Любимовой и Кука заложила основу сотрудничества РФ и США
Кирилл Зыков/РИА Новости

Американский продюсер Стивен Мао раскрыл итог встречи культурных ведомств США и РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его цитирует ТАСС.

По его словам, встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой и председателя комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кука — младшего в рамках панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур» прошла «очень хорошо».

«Диалог получился продуктивным и конструктивным: он заложил основу для сотрудничества в будущем не только с Соединенными Штатами, но и с другими странами мира», — сказал он.

Мао отметил, что в диалоге принимал участие предприниматель Виктор Вексельберг, который сказал что поддерживать культуру и двусторонние отношения — обязанность состоятельных людей и людей, занимающихся бизнесом.

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