Петр Дранга поделился личным способом лечения СДВГ

Музыкант Петр Дранга в рамках ПМЭФ поделился личным способом лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Аккордеониста цитирует Super.

Он порекомендовал в качестве профилактики 15-секундного мышления приобщаться к театру. По его словам, искусство помогает стимулировать умственную активность.

Дранга добавил, что с шести лет он все свое свободное время инвестирует в искусство и «в служение людям посредством концертов, продюсерских проектов, выступлений, перформансов, написания музыки для кино, театра, оперы, балета».

«Мне кажется, это моя прямая инвестиция. То, в чем я себя чувствую уверенно и органично», — сказал он.

Накануне Петр Дранга высказался об отношении к российским артистам за рубежом. Заслуженный артист России назвал русскую музыку, балет и оперу частью мировой культуры, которую слушатели часто чувствуют без перевода.

Ранее россияне назвали самых нишевых героев русской классики.