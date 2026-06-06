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Культура

Звезда «Молодежки» заговорил о семье: «Фундамент для счастья готов»

Актер Жвакин признался, что хочет видеть рядом с собой уравновешенную жену
СТС/РИА Новости

Звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин заговорил о семье. В беседе с kp.ru он признался, что хочет видеть рядом с собой уравновешенную жену.

По словам Жвакина, для него главное, чтобы дети росли в полноценной семье и любви.

«Поэтому хочу видеть рядом с собой уравновешенного, здорового человека. Фундамент для счастья готов, остальное — это совместные приключения по жизни! И я тоже хочу семью!» — заверил он.

Накануне актер и режиссер Артем Михалков рассказал о своем детстве и отношениях с отцом — народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. Как отметил Михалков-младший на полях ПМЭФ, его отец при воспитании «хотел казаться строгим».

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