Михалков о генетическом коде воспитания детей: «С кем-то нужно жестко»

Актер и режиссер Артем Михалков рассказал о своем детстве и отношениях с отцом — народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. Его цитирует Super.

Как отметил Михалков-младший на полях ПМЭФ, его отец при воспитании «хотел казаться строгим». Артем Михалков уверен, что его генетический код воспитания передается его детям.

«С кем-то можно жестко, нужно. А с кем-то, наоборот, надо словом и делом», — делится он.

Режиссер отметил, что так как всего его дети, как и у отца, разные, приходится искать баланс.

Накануне певица Катя Лель раскрыла главный секрет воспитания своей единственной дочери Эмилии. По словам Лель, для нее главное дарить своей 17-летней дочери любовь и свет в любой ситуации.

Ранее Дава высказался о своей мечте стать отцом.