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Культура

Пол Маккартни побил собственный рекорд

Певец Маккартни установил рекорд по количеству альбомов в топе национальных чартов
Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Британский музыкант, экс-участник The Beatles Пол Маккартни побил собственный рекорд. Об этом сообщила компания Official Charts Company.

По данным компании, занимающейся составлением музыкальных чартов в Великобритании, новый альбом «The Boys of Dungeon Lane» стал уже 24-м его сборником, возглавившим британский хит-парад. Это новый рекорд количества альбомов, добравшихся до первой строчки чарта.

Альбом включает 14 композиций, записанных в период с 2021 по 2025 год и стал первым сольным релизом артиста за последние пять лет. Сборник поступил в продажу 29 мая и доступен на основных стриминговых платформах.

В сольный альбом 83-летнего музыканта также вошла совместная композиция с его экс-коллегой по The Beatles барабанщиком Ринго Старром.

В апреле этого года в Токио нашли более 100 до этого неизвестных снимков The Beatles. Снимки обнаружились в хранилищах концертно-спортивного зала «Ниппон будокан», где музыканты выступили в 1966 году.

Ранее Пол Маккартни выпустил немую песню в знак протеста против ИИ.

 
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