Пол Маккартни записал первый альбом за пять лет

Пол Маккартни выпустил альбом впервые за пять лет
Сэр Пол Маккартни выпустил первый за пять лет альбом под названием The Boys of Dungeon Lane. Об этом сообщает РИА Новости новости, изучив информацию в музыкальных онлайн-магазинах.

29 мая альбом стал доступен на стриминговых сервисах, а также поступил в продажу на дисках, пластинках и кассетах. В альбоме 14 композиций, которые Маккартни записал с 2021 по 2025 годы. Это первый сольный и 19-й студийный альбом легендарного музыканта.

Композиция Home To Us, посвященная Ливерпулю времен детства музыкантов, была записана совместно с Ринго Старром. В марте этого года Маккартни впервые за четыре года выпустил новый сингл Days We Left Behind, который также вошел в новый альбом.

Новый студийный альбом Маккартни записывал по большей части самостоятельно, как и в дебютном альбоме «McCartney» 1970 года. В целом альбом 83-летнего музыканта посвящен воспоминаниям о родном Ливерпуле. В песнях артист поделится воспоминаниями о фронтмене The Beatles Джоне Ленноне и своей родной улице Фортлин-роуд.

В апреле этого года в Токио нашли более 100 до этого неизвестных снимков The Beatles. Снимки обнаружились в хранилищах концертно-спортивного зала «Ниппон будокан», где музыканты выступили в 1966 году.

Ранее Пол Маккартни выпустил немую песню в знак протеста против ИИ.

 
